Spanische Botschafterin präsentiert vielfältiges Spanienbild

PEKING, 8. April 2025 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von China Daily: Marta Betanzos Roig, Spaniens erste Botschafterin in China seit 50 Jahren, sagte kürzlich in einem Interview, sie arbeite hart daran, Chinesisch zu lernen. Sie setzt sich für einen sinnvollen Austausch mit der chinesischen Bevölkerung ein und möchte das vielfältige Bild Spaniens vermitteln.

Betanzos traf im vergangenen Frühjahr in China ein. Obwohl sie zugibt, dass sie beim Erlernen der chinesischen Sprache oft frustriert ist, bleibt sie hartnäckig und vergleicht den Prozess mit dem „Bauen mit Lego-Bausteinen". Ihr Ziel ist es, auf natürliche Weise mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen − sei es, um mit Passanten zu plaudern oder um über die Kultur Spaniens zu sprechen. Vor einem Jahrzehnt war sie als Gesandte-Botschaftsrätin in China tätig, eine Erfahrung, die ihre Leidenschaft für die Sprache und die Kultur förderte.

Bei diplomatischen Veranstaltungen in China fällt Betanzos in der überwiegend männlichen Menge auf. Sie ist der Meinung, dass es für Frauen nicht um Macht, sondern um Freiheit geht − „die Freiheit, zu wählen, die Freiheit, eigenständig zu denken, die Freiheit, das zu tun, was man will".

Inmitten einer komplexen internationalen Landschaft räumt Betanzos ein, dass dies nun ein Moment der Unsicherheit ist. Sie sieht das zwanzigjährige Bestehen der Partnerschaft zwischen China und Spanien jedoch als Chance zum Nachdenken − als Gelegenheit, die aktuelle Situation zu bewerten, die künftige Richtung festzulegen und klarere Antworten auf dringende Anliegen zu geben.

Betanzos ist entschlossen, die Wahrnehmung Spaniens in China neu zu gestalten. Neben Fußball, Schinken, Wein und Olivenöl unterstreicht sie die Fortschritte Spaniens in der Hightech-Industrie und bei hochentwickelten Maschinen.

„Wir sind auch ein Land, das sehr viel in Spitzentechnik investiert, auch in Maschinen, die sehr aufwendig und anspruchsvoll sind. Und wir beliefern auch China und die chinesische Industrie mit diesen Produkten", sagte sie.

