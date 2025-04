GAC beschleunigt europäische Expansion, während AION UT und AION V auf der Milan Design Week glänzen

Auf der Veranstaltung präsentierte GAC das Europadebüt des AION UT und die Rückkehr des AION V, enthüllte das vierte Konzeptmodell der Car Culture Serie, CC4, und gab das Thema des GAC Design Award 2025, Beauty of Tomorrow II: AI Works, bekannt. Hochrangige Führungskräfte – darunter Zhang Fan, Head of GAC Design, Thomas Schemera, Global COO von GAC INTERNATIONAL, und Stéphane Janin, Director of GAC Advanced Design Center Europe – führten exklusive Gespräche mit Medienvertretern und Gästen, in denen sie die Designphilosophie von GAC, den Europa-Marktplan und den Fahrplan für das Milan Advanced Design Center von GAC vorstellten.

MAILAND, 8. April 2025 /PRNewswire/ -- Am 8. April, während der Mailänder Designwoche, findet zum dritten Mal in Folge die GAC auf der renommierten Mailänder Designwoche statt, einem Höhepunkt der globalen Designbranche, bei dem visionäre Kunst auf globale Kultur trifft und Spitzentechnologie mit Mode verschmilzt.

Thomas Schemera betonte: „Durch die Stärkung der Produktion durch Design wollen wir Produkte mit herausragendem Design, erstklassiger Qualität und zukunftsweisender Technologie liefern und so letztlich bessere Mobilitätserfahrungen für europäische Verbraucher schaffen."

GAC verwandelte die Via Tortona 16 in einen beeindruckenden Ausstellungsraum, der kühnes Design und fortschrittliche Technologie miteinander verbindet. Die Vitrine stellte zwei globale strategische Modelle – AION UT und AION V – mit glatten Silhouetten, raffinierten Konturen und präzisionsgefertigten Karosserien in den Mittelpunkt.

Der AION UT, der im GAC Mailand Advanced Design Center entwickelt wurde, bringt die italienische Designästhetik mit den lokalen Marktpräferenzen in Einklang. Er verfügt über das weltweit erste Scheinwerferdesign, das von Augenbrauen inspiriert ist, einen 14,6-Zoll-Zentral-Touchscreen, ein 8,88-Zoll-Digitalinstrumenten-Display, intelligente L2-Fahrassistenz, hochfeste Seitenwände und eine umarmungsartige Rückgrat-Karosseriestruktur, die alle die europäischen Sicherheitsstandards übertreffen. Seine Magazinbatterie der 2. Generation ermöglicht ein schnelles Aufladen von 30% auf 80% in nur 24 Minuten und ist schussfest.

Der AION V ist ebenfalls nach Europa zurückgekehrt und bietet ein Fahrerlebnis, das die Erwartungen übertrifft. Ausgestattet mit der Magazinbatterie der 2. Generation und einem 2,3 Meter langen Seitenairbag mit extrem langer Auslösung, bietet es den Passagieren eine hochsichere „mobile Festung".

Auf der Mailänder Designwoche informierte GAC INTERNATIONAL auch über den aktuellen Stand seines europäischen Marktplans, der von der Vision „In Europe, For Europe, Integrating into Europe, Serving Europe, and Contributing to Europe" geleitet wird. Mit der bevorstehenden Markteinführung des AION UT und des AION V in Europa sowie den Modellen der Marken AION und Hyptec, die im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen Jameel Motors und GAC eingeführt werden, soll der polnische Markt im dritten Quartal 2025 erobert werden.

