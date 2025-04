Iran wirbt vor Atomgesprächen mit den USA mit Milliardengeschäften Irans Außenminister wirbt kurz vor dem Auftakt neuer Atomverhandlungen mit den USA in einem Gastkommentar mit möglichen Milliardengeschäften in seinem Land. Der Iran sei kein verschlossenes Land, schrieb Abbas Araghtschi in der "Washington Post". …