ISDIN SA reicht Klage gegen Institut Dr. Schrader Creachem GmbH ein

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Dermokosmetik-Unternehmen beanstandet

methodische Mängel bei Labortests eines seiner Produkte



ISDIN SA mit Sitz in Barcelona, Spanien, ist ein führendes Unternehmen im

Bereich des Lichtschutzes und vermarktet unter anderem die Sonnencreme ISDIN

Fusion Water Magic SPF 50. Vor dem Landgericht Hildesheim, Deutschland, hat die

ISDIN SA kürzlich eine Klage gegen das Institut Dr. Schrader Creachem GmbH

eingereicht (Aktenzeichen 3 O 63/25). In ihrer Klage fordert ISDIN

Schadensersatz in Höhe von 3.141.088 EUR und beantragt eine einstweilige

Verfügung.



Die Klage betrifft die Prüfung des UVA-Schutzfaktors (UVA-PF) von ISDINs Fusion

Water Magic SPF 50, die Mitte 2024 vom Institut Dr. Schrader durchgeführt wurde.

ISDIN ist der Ansicht, dass die Prüfung des Instituts Dr. Schrader von einer

Reihe methodischer Mängel betroffen war, sodass das Institut Dr. Schrader nach

Ansicht von ISDIN der Sonnencreme von ISDIN fälschlicherweise einen

unzureichenden UVA-Schutz zugeschrieben hat. Das Verfahren befindet sich derzeit

in einem frühen Stadium, und das Institut Dr. Schrader muss noch seine

inhaltliche Verteidigung vorlegen. Die endgültige Entscheidung des Falles liegt

beim Gericht.





Die Klage in Hildesheim folgt auf die Veröffentlichung des

UVA-PF-Testergebnisses - das von Dr. Schrader stammt - durch die Organization of

Consumers and Users (OCU) in Spanien sowie Que Choisir in Frankreich. Die

Prüfung des Instituts Dr. Schrader war vom Konsortium ICRT in Auftrag gegeben

worden, dem OCU und Que Choisir angehören.



ISDIN ist der Ansicht, dass die öffentliche Bekanntgabe eines angeblich

unzureichenden UVA-Schutzes eines Sonnenschutzprodukts ein ernsthaftes Risiko

sowohl für den Ruf des Produkts als auch des Herstellers darstellt. In diesem

Zusammenhang hatte ISDIN bereits Anfang 2024 in Spanien ein Gerichtsverfahren

gegen OCU eingeleitet. In diesem Verfahren ficht ISDIN die Bewertungen von OCU

zu Fusion Water Magic SPF 50 rechtlich an, die es als voreingenommen und

ungerechtfertigt ansieht.



ISDIN hält an seinem Engagement für die Prinzipien kompromissloser

Produktqualität und der Förderung von Transparenz im öffentlichen Diskurs fest.



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/isdin-sa

-reicht-klage-gegen-institut-dr-schrader-creachem-gmbh-ein-302423728.html



Pressekontakt:



Burson GmbH Janek Elkmann,

janek.elkmann@bursonglobal.com Mobil: +49 172 6646535



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179250/6009077

OTS: ISDIN