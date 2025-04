Globale Industrieketten für eine gemeinsame Zukunft vereinen

PEKING, 8. April 2025 /PRNewswire/ -- Am 7. April 2025 startete die 3. China International Supply Chain Expo (CISCE) ihren 100-Tage-Countdown und läutete ein globales Treffen unter dem Motto Connecting the World for a Shared Future (Die Welt verbinden für eine gemeinsame Zukunft) ein. Angesichts der beispiellosen Volatilität der Lieferketten und der sich verändernden Handelsdynamik wird die Expo vom 16. bis 20. Juli in Peking stattfinden und sich noch stärker für die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und den Aufbau krisenfester Lieferketten einsetzen.

Die Expo konzentriert sich auf die Integration der Industriekette als Eckpfeiler und stellt den durch die Vernetzung der Lieferkette generierten Mehrwert in den Mittelpunkt. Dabei werden von Interessengruppen vorangetriebene Innovationen integriert. Die Veranstaltung fördert die internationale Zusammenarbeit, indem sie Chinas Expertise in der Anpassung an ausländische Märkte, der Skalierbarkeit von Lieferketten und transformativen grenzüberschreitenden Geschäftsmodellen präsentiert. Die Teilnehmer werden hochmoderne End-to-End-Lösungen für die Lieferkette kennenlernen, die von chinesischen Unternehmen entwickelt wurden und das Ergebnis jahrelangen strategischen Wachstums sind.