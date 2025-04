OMRON und Cognizant kooperieren bei der Revolutionierung der Fertigung mit einzigartiger IT-OT-Integration aus einer Hand

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cognizant Technology Solutions (A) Aktie Die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 66,47 auf Nasdaq (08. April 2025, 23:20 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cognizant Technology Solutions (A) Aktie um -12,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,01 %. Die Marktkapitalisierung von Cognizant Technology Solutions (A) bezifferte sich zuletzt auf 30,00 Mrd.. Cognizant Technology Solutions (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Ausgewogenes Verhältnis zwischen wirtschaftlichem und sozialem Wert für dieZukunft des verarbeitenden Gewerbes durch fortschrittliche Technologien.- Förderung einer nachhaltigen Produktion durch Verbesserung derArbeitseffizienz, Steigerung der Produktivität und Minimierung derTreibhausgasemissionen.- Stärkung der Mitarbeitenden durch datengestützte Entscheidungsfindung mitHilfe von Fertigungsintelligenz, KI und Automatisierung sowie Digitalisierung.OMRON Corporation (TSE:6645) und Cognizant (NASDAQ:CTSH) haben eine strategischePartnerschaft zur Integration von Informationstechnologie (IT) undBetriebstechnologie (OT) in der Fertigungsindustrie unterzeichnet. Im Rahmen derZusammenarbeit wurde Cognizant als Entwicklungspartner für die Produkte desIndustrial Automation Business (IAB) von OMRON ausgewählt.OMRON, bekannt für seine fortschrittliche Automatisierungstechnologie, undCognizant mit seiner Expertise in der IT-OT-Konvergenz wollen eine einzigartigeLösung für die digitale Transformation aus einer Hand anbieten. DiePartnerschaft kombiniert OMRONs OT-Produkte wie Sensoren, Steuerungen,Servomotoren, Sicherheitsausrüstungen und Roboter mit den IT-Fähigkeiten vonCognizant wie Cloud-, KI-, IoT- und Digital-Twin-Technologien.Durch diese Zusammenarbeit bieten die Unternehmen die einzigartige Fähigkeit,flexible und agile operative Spitzenleistungen zu erzielen. Das Angebot umfasstBeratung, Implementierung vor Ort, Betrieb und Wartung. Zu den Zielsektoren fürdas kombinierte Leistungspaket gehören die Automobil-, Halbleiter-, Elektronik-,industrielle Fertigungs-, Biowissenschafts- und Konsumgüterindustrie.Durch die Kombination der Fähigkeiten beider Unternehmen streben OMRON undCognizant ein einzigartiges Geschäftsmodell an, das durch kontinuierlicheIT-OT-Analysen und -Verbesserungen standortbezogene Probleme und Unstimmigkeitenauf der betrieblichen Seite angeht. Diese IT-OT-Integration wird die Stärkenbeider Unternehmen nutzen, um eine nachhaltige Produktion zu fördern, dieProduktivität zu steigern, die Effizienz der Arbeitskräfte zu verbessern und dieTreibhausgasemissionen zu senken.OMRONs breite Produktpalette (mehr als 200.000 SKUs) sammelt hochwertigeFelddaten für Cognizants Asset Performance Excellence (APEx)-Plattform und seinIndustrie 4.0/5.0-Reifebewertungstool OnePlant(TM). Diese Daten in Verbindungmit Managementinformationen helfen bei der Analyse von IT-Problemen und derFestlegung von Prioritäten für Verbesserungen aus Sicht des Managements. DieErgebnisse können über die OMRON-Steuerungsanwendung und den