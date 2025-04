DeFi Technologies ernennt Andrew Forson zum President von DeFi Technologies und Chief Growth Officer von Valour

Andrew Forson, der seit Juli 2024 dem Board of Directors von DeFi Technologies angehört, hat eine wesentliche Rolle bei der jüngsten geografischen Expansion von Valour übernommen. In seiner neuen Führungsposition in Vollzeit wird Andrew die globale Strategie von DeFi Technologies anführen und das weitere Wachstum von Valour auf den europäischen und internationalen Märkten leiten.

„Andrews Erfolgsbilanz in den Bereichen digitale Vermögenswerte, strukturierte Finanzierungen und Risikostrategien macht ihn zur idealen Führungspersönlichkeit, um die nächste Wachstumsphase von DeFi Technologies und Valour zu leiten", so Olivier Roussy Newton, CEO bei DeFi Technologies. „Seine Führungsqualitäten haben bereits dabei geholfen, unseren Expansionsplan zu gestalten, und wir sind hocherfreut, dass er nun voll bei uns einsteigt, um diesen Schwung weiter zu tragen."

Durch seine frühere Tätigkeit als Head of Ventures and Investments bei der Hashgraph Group, dem Kommerzialisierungs- und Enablement-Zweig von Hedera, bringt Andrew umfangreiche Erfahrungen mit. Dort war er maßgeblich an der Förderung von strategischen Investitionen und Innovationen im gesamten Web3-Ökosystem beteiligt. Sein finanztechnischer Hintergrund kombiniert mit einem tief reichenden Verständnis der Märkte für digitale Vermögenswerte befähigt in dazu, die Umsetzung des Ziels von DeFi Technologies voranzutreiben, den Zugang zu dezentralisierten Finanzen durch sichere und konforme Anlageprodukte zu erleichtern.

„Ich fühle mich geehrt, diese erweiterte Rolle bei DeFi Technologies und Valour zu übernehmen", kommentiert Andrew Forson. „Die Möglichkeit, das Wachstum einer so innovativen und zukunftsorientierten Organisation zu leiten, ist unglaublich spannend. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Team, um den Zugang zu digitalen Vermögenswerten weltweit zu verbessern und DeFi Technologies als Marktführer im Bereich Digital Finance weiter zu etablieren."

