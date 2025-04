Sozialverband gegen Aktienanteil an Rente

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des weltweiten Börsenbebens hat der Sozialverband Deutschland Union und SPD davor gewarnt, bei der Sicherung der Rente auf den Aktienmarkt zu setzen. "Wir erleben gerade eindrücklich, wie unsicher die Kapitalmärkte insgesamt sind", sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben).



"Eine auskömmliche Rente im Alter darf nicht zum Glücksspiel werden, sondern muss eine sichere und zuverlässige Absicherung sein." Eine Rente auf Aktienbasis berge "große Risiken - ob im großen Stil oder als Frühstart", so Engelmeier.



In den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD wird über die Idee einer "Frühstartrente" verhandelt. CDU und CSU wollen für jedes Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr monatlich zehn Euro in ein Altersvorsorgedepot einzahlen.



"Die staatliche Förderung der Altersabsicherung schon unserer Kleinsten ist grundsätzlich eine gute Idee, sollte aber an die gesetzliche Rente angegliedert werden", kritisierte Engelmeier. "Denn sie muss die zentrale Säule der Alterssicherung bleiben."