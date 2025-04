VW verdoppelt Elektroauto-Konzernabsatz in Europa - Blume: 'Überholspur'

BERLIN (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern ist nach dem schwachen Vorjahr bei Elektroautos gut in das neue Jahr gestartet. Auch wegen des schlechten ersten Quartals 2024 infolge von Förderkürzungen verdoppelten sich die Auslieferungen der Wolfsburger im ersten Jahresviertel in Europa auf mehr als 150.000 Stück, wie die "Bild"-Zeitung am Mittwoch berichtete. "Der Volkswagen-Konzern hat seine Hausaufgaben gemacht", sagte VW-Konzernchef Oliver Blume der Zeitung. "Jetzt schalten wir einen Gang hoch und gehen auf die Überholspur." Jedes zweite neu zugelassene E-Auto (rund 48 Prozent) des deutschen Markts sei ein Fahrzeug aus dem Volkswagen-Konzern. Bei allen Antriebsarten verzeichnete der Konzern bei Fahrzeug-Bestellungen ein Plus von 29 Prozent, wie es in dem Bericht weiter hieß.

Blume sieht sich mit den Zahlen aus den ersten drei Monaten auf dem richtigen Weg: "Klarer Elektro-Marktführer in Europa, Zahl der ausgelieferten Stromer in unserer Heimatregion verdoppelt, sieben der zehn meistverkauften vollelektrischen Modelle in Deutschland aus dem Volkswagen-Konzern: Unsere einzigartige Produktoffensive ist im Markt angekommen." Doch trotz der guten Zahlen müsse bei VW weiter gespart werden. Man arbeite weiter intensiv daran, "unsere Kosten zu reduzieren." Bei der Kernmarke VW Pkw soll bis 2030 mit über 35.000 Stellen etwa jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland gestrichen werden, um die Gewinne zu steigern./men/he