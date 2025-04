ÜBERNAHME und KAUFEMPFEHLUNG! Deutz, TUI und 123fahrschule Aktie – mehr als 200 % Kurspotenzial!

Über 200 % Kurspotenzial sehen Analysten bei der Aktie der 123fahrschule. Mit einem digitalen Geschäftsmodell disruptiert das Unternehmen derzeit eine analoge Branche. Nach dem Sprung in die Gewinnzone in 2024 soll der Ertrag jetzt stark steigen. Zudem grenzt man sich mit einem auf Deutschland fokussiertem Geschäft positiv von den geopolitischen Problemen ab. Anders sieht es bei TUI aus. Analysten wartet, dass die Deglobalisierung das Geschäft des Touristikkonzerns spürbar negativ beeinflussen könnte. Dagegen profitiert Deutz bekanntlich von den steigenden Rüstungsinvestitionen. Darauf ruhen sich die Kölner nicht aus, sondern stärken den Bereich der Elektromobilität durch eine Übernahme. Die neue Technologie will man künftig auch im militärischen Bereich einsetzen.Lesen sie den Artikel hier weiter