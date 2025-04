Thyssenkrupp belädt Schiffe geringer

H-mann schrieb 07.04.25, 21:56

Das ist alles Wunschdenken. Sobald tkms an die Börse kommt entfällt hier schonmal die hälfte des Umsatzes an Tkms geschäften. Wenn der Steel bald auch zur hälfte an kretinsky geht entfällt auch hier die hälfte des Steel Umsatzes. Von Nucera kommt eh schon nur die hälfte, da es zur hälfte de nora und freefloat ist. Bleibt Automotive und Materials. Damit kannst du jährlich keine 2 Milliarden gewinne erzielen, wenn doch wird die Börse diese niemals mit einem kgv von 35 bewerten. Das ist ein zyklisches wert und kein Techunternehmen aus dem USA. Ich sage euch das in guten Absichten. Sobald der IPO durch ist, ist TK uninteressant. Nach dem IPO kannst du TK mit Glück für 6 Euro verkaufen.