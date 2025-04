Russland und Ukraine greifen einander mit Drohnen an Russland und die Ukraine haben einander am Abend erneut mit einer großen Zahl von Kampfdrohnen angegriffen. Über der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurden nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow mehr als 20 Einschläge gezählt. An mehreren …