FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Deutschlandticket:

"Die steigenden Fahrgastzahlen in der Studie beziehen sich auf 2024, als das Ticket noch 49 Euro kostete. Seit diesem Jahr sind es 58 Euro - diese Verteuerung hat die Zahl der Abonnenten in Hamburg bereits sinken lassen. Zwar ist es angesichts knapper Kassen verständlich, alles auf den Prüfstand zu stellen. Doch auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wollen und müssen Menschen mobil sein. Und wer das Ticket zu stark verteuert oder gar streicht, lässt ein Erfolgsprojekt sterben, das alles verbindet, was Deutschland sonst kaum schafft: soziale Aspekte, Umweltschutz und Bürokratieabbau."/yyzz/DP/he