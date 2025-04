FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Dürre in Deutschland:

"Erstaunlich ist jedoch, dass der Schutz des Klimas politisch umso weniger eine Rolle spielt, desto spürbarer es sich ändert. Im Sondierungspapier von Union und SPD heißt es lediglich: "Wir stehen zu den deutschen und europäischen Klimazielen. (...) Wir arbeiten entschlossen daran, diese Klimaziele einzuhalten." Für CDU und CSU war Klimaschutz noch nie ein ernsthaftes Anliegen. Bei den Konservativen funktioniert der Verdrängungsmechanismus bestens. Als hätten sie in der Union noch ein Ersatzklima im Keller. Der mutmaßlich kommende Kanzler Friedrich Merz sagte im November sogar allen Ernstes, dass er all die Windräder quer durch die Republik am liebsten wieder demontieren wolle, weil sie so hässlich seien. Die SPD fürchtet wiederum, ihre bedenklich geschmolzene Wählerbasis könnte noch weiter abschmelzen, wenn sie den Klimaschutz stark machten. Kurz- und mittelfristige Erwägungen drängen alles andere an den Rand. Diese politische Passivität ist falsch, ja unverantwortlich."