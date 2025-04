Trump macht wahr 104-Prozent-Zölle gegen China treten in Kraft – US-Futures tiefrot Donald Trumps neue Strafzölle treten in Kraft – mit dramatischen Folgen für die Märkte und die Weltwirtschaft. Der S&P 500 stürzt ab, Apple verliert in vier Tagen 23 Prozent. US-Futures deuten auf weiteres Ungemach hin.