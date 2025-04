Trumps Zölle in Kraft getreten

Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die neuen US-Sonderzölle gegen viele Handelspartner auf der Welt sind in Kraft getreten. Sie gelten seit 6 Uhr deutscher Zeit auch für Einfuhren aus der Europäischen Union.



Vor allem für den Handel mit China hat das heftige Auswirkungen. In den vergangenen Wochen hatte Trump zunächst Zölle von 20 Prozent für Importe aus der Volksrepublik angekündigt, später kamen 34 Prozent hinzu. Nachdem China mit Aufschlägen von ebenfalls 34 Prozent reagiert hatte, eskalierte der US-Präsident weiter, sodass jetzt auf chinesische Produkte ein Zollsatz von 104 Prozent gilt.



Für die EU gelten unterdessen zusätzliche Aufschläge von 20 Prozent. In Brüssel wird derzeit noch über Gegenmaßnahmen verhandelt - eine Einigung könnte noch am Mittwoch erfolgen. Im Gespräch sind schrittweise Vergeltungszölle auf Produkte wie Motorräder, Jeans sowie Sojabohnen.