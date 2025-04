Opfer des Handelskrieges Apple-Aktie stürzt brutal ab: Nicht mehr wertvollster Konzern an der Börse Apple ist nicht mehr das wertvollste Unternehmen an der Börse. Innerhalb weniger Tage verliert der iPhone-Hersteller 500 Milliarden US-Dollar an Marktwert. Die Aktie stürzt innerhalb von vier Tagen um rund 23 Prozent ab.