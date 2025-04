JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Quartalszahlen Mitte Mai dürften insgesamt robust ausfallen, aber schwächere Festnetztrends auf dem deutschen Markt zeigen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die gut gelaufene Aktie bleibe zwar ein "Top Pick". Doch die Schätzungen stünden auch wegen Wechselkursveränderungen unter Druck, weshalb der Kurs sich zunächst in einer engen Spanne bewegen dürfte. Im zweiten Halbjahr sollten indes Zukäufe in den USA die langfristigen Prognosen für Umsatz, operatives Ergebnis (Ebitda) und Barmittelzufluss (EFCF) steigen lassen. Die Bonner seien nur eines von 10 großen europäischen Börsenunternehmen, die prozentual zweistellige Steigerungsraten beim Gewinn je Aktie versprächen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 21:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 31,18EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,00 € , was eine Steigerung von +37,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer