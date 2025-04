Massive Verluste - Eskalation im Handelskrieg, Zölle in Kraft

Abendkasse schrieb 07.04.25, 10:33

Guten Morgen ihr Zocker , Glücksritter und Freunde des Zufalls !



Dank Trumpeltier habe ich in ca. 10 Tagen mit Short KO + anderen OS den Wert eines Skoda Kodiaq RS TDI 4 x 4 verdient meine Tochter freut sich schon . Immer mitnehmen was geboten wird . Vor ca. 14 Tagen hat man mich noch belächelt als ich gepostet hatte das der Dax bis Ende letzter Woche unter 20.000 stehen wird jetzt ist es soweit . Meine Glücksbringer der letzen Tage bis einschließlich heute .



PC7WLD8 - aktuell : 14,15 € seit heute gibt es ihn nicht mehr zukaufen war wohl zu teuer geworden für den EMI . Im übrigen habe ich ihn in der letzten Woche oft genug gepstet . Wer dabei ist kann als Dank einen Daumen geben .