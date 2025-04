Eurokurs steigt wieder über 1,10 Dollar - US-Zölle gestartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch im frühen Handel nach dem Inkrafttreten des US-Zollpakets wieder über die Marke von 1,10 Dollar geklettert. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,1050 Dollar und damit deutlich mehr als am Dienstagabend.

Der Euro nähert sich damit wieder dem Jahreshoch von 1,1144 Dollar, das er am vergangenen Donnerstag am Tag nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Welt mit Zöllen zu überziehen, erreicht hatte. In den Tagen danach war er wieder bis auf 1,09 Dollar zurückgefallen.