DAX deutlich über 20.000 Punkten

Das Erholungspotenzial für das heimische Leitbarometer bleibt vorerst auf wichtige Kernmarken beschränkt, aktuell hängt der Index am 200-Tage-Durchschnitt bei 20.335 Punkten fest. Erst über diesem Niveau dürfte wieder neuerlicher Schwung in den Markt kommen und den DAX entsprechend in Richtung 20.522 und darüber maximal 21.572 Punkte anschieben. Von da an sollten Investoren auf eine zweite große Verkaufswelle gefasst sein, die mittelfristig sogar bis in den Bereich von 16.528 Punkten talwärts reichen könnte. Da die USA Einzelabkommen mit den durch US-Zölle belegten Ländern eingehen möchten, dürfte sich dieser Prozess entsprechend in die Länge ziehen und die Unsicherheit weiter hochhalten. Außerdem stehen die Finanzmärkte derzeit noch auf tönernen Füßen und können jederzeit wieder zur Unterseite wegbrechen. Aktuell läuft aber eine technische Erholungsbewegung auf die zuletzt vollzogenen Verluste.

Aktuelle Lage