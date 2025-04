Hensoldt bleibt weiter bullisch

Aktuell testet das Hensoldt-Papier den multiplen Widerstandsbereichen um 61,35 Euro und somit auch den laufenden, aber lediglich zwischengeschalteten Abwärtstrend. Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs darüber könnte weitere Käufer in das Papier locken und dadurch Kursgewinne an 71,00 und darüber 75,00 Euro ermöglichen. Langfristig sind die Rüstungsunternehmen ohnehin sehr gut aufgestellt, da ein hohes Defizit an Rüstungsgütern im europäischen Raum vorherrscht. Kurzzeitige Rücksetzer könnten die Aktie allerdings noch einmal in den Bereich des EMA 50 (blaue Linie - Tag) von 56,97 Euro drücken, dieses Niveau stellt überdies eine günstige Kaufgelegenheit dar. Sollte es tiefer gehen, müsste mit empfindlichen Rücksetzern zurück auf die Wochentiefs von 44,88 Euro gerechnet werden, womit auch der laufende Abwärtstrend in die Verlängerung gehen dürfte.

Trading-Strategie: