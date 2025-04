Apple am Turnaround-Point

Am Montag hat die Apple-Aktie den unteren Boden des roten Rechtecks und damit das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 176,92 US-Dollar erreicht und ist daran zur Oberseite angesprungen. Am Dienstag stieg Apple weiter und könnte im Zuge einer technischen Gegenbewegung in den kommenden Tagen nun in den Bereich um 198,23 und darüber 209,41 US-Dollar vordringen. Entsprechend dieser Vorlage könnte sich ein Long-Investment auf das Papier überdurchschnittlich auszahlen, ein passender Schein wird weiter unten vorgestellt. In der aktuellen Marktphase ist jedoch stets mit erhöhter Volatilität zu rechnen, weshalb etwaige Stopps nicht allzu nah an den aktuellen Kurs gesetzt werden sollten. Bricht dagegen das 61,8 % Fibo zeitnah weg, müsste bei Apple mit einem weiteren Ausverkauf mindestens auf 165,67 US-Dollar zwingend gerechnet werden. Aber auch für dieses Szenario liegt im Anschluss ein passender Schein parat.

Trading-Strategie: