China-Zölle drücken auf Bitcoin und Altcoins – was jetzt?

Die Kryptomärkte sind in Aufruhr. Am heutigen Mittwoch sind die neuen chinesischen Vergeltungszölle offiziell in Kraft getreten – und die Reaktion der digitalen Assets fällt eindeutig aus. Bitcoin (BTC) notiert aktuell bei 76.560 US-Dollar, was einem Rückgang von knapp 4 Prozent innerhalb von 24 Stunden entspricht. Ethereum (ETH) fällt noch deutlicher und liegt mit einem Minus von 8 Prozent bei 1.458 US-Dollar.

Wie das Blockchain-Analysehaus Nansen in seiner aktuellen "The Week After: Market Update" feststellt, könnte ein anhaltender Zollkrieg einen globalen Wachstumsschock auslösen. Die Folge: Massive Kapitalabflüsse aus risikobehafteten Assets wie Krypto.

Schwarzer Montag für Bitcoin & Co.

Bereits die sogenannte "Rose Garden"-Pressekonferenz des US-Präsidenten Donald Trump löste am Montag Panik an den Märkten aus. Trump wirft mit Zollerhöhungen um sich worauf prompt Gegenmaßnahmen und Exportrestriktionen für seltene Erden seitens China folgten. Bitcoin verlor daraufhin zum Wochenstart und sackte unter die psychologisch wichtige Marke von 75.000 US-Dollar ab. Diese Talfahrt scheint sich nun nach in Kraft treten der neuen reziproken Zölle zu verschärfen.

Nansen: 30 Prozent Chance auf "Worst Case"

Die Analystin Aurelie Barthere von Nansen sieht in dem aktuellen Szenario eine "toxische Mischung aus geopolitischer Unsicherheit und wirtschaftlicher Schwäche". Ihrer Einschätzung nach besteht eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sich der Konflikt zuspitzt – mit drastischen Folgen für globale Märkte und Krypto.

"Das wäre das Wachstums-GAU-Szenario. Sollte es eintreten, würden wir Krypto nicht vor einem tiefen Bärenmarkt-Niveau anfassen", heißt es in der Mitteilung.

Am wahrscheinlichsten (55 Prozent) sei laut Nansen ein Basis-Szenario, in dem sich USA und China zwar nicht sofort einigen, aber an den Verhandlungstisch zurückkehren. In diesem Fall würde der Krypto-Markt mittelfristig Erholungspotenzial besitzen – wenn auch unter hoher Volatilität.

Ein wichtiger Meilenstein sei dabei der Juni, wie auch US-Finanzminister Scott Bessent betonte. Die Fed könnte dabei eine Rolle als Stabilisator spielen – aber nur, wenn sich der US-Arbeitsmarkt spürbar abkühlt.

Hayes: Handelskrieg als Bitcoin-Katalysator?

Nicht alle Experten malen ein düsteres Bild. Arthur Hayes, Mitgründer von BitMEX, sieht im Handelskrieg sogar Chancen für Bitcoin. Sollte die Eskalation zu einer Abwertung des chinesischen Yuan führen, könnten chinesische Investoren Bitcoin als sicheren Hafen nutzen – ein Muster, das bereits in früheren Krisen zu beobachten war.

Rücknahme der Zölle? Wahrscheinlichkeiten sinken

Ein Blick auf den Prognosemarkt Polymarket zeigt jedoch eine wachsende Skepsis. Die Wahrscheinlichkeit, dass Trump einen Großteil der Zölle bis Juli wieder zurücknimmt, sank von 64 auf 50 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion