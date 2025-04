DAX von Bodenbildung weit entfernt – US-Staatsanleihen werden verkauft

Eine zentrale Unterstützung bleibt die 19.300er Marke. Sollte sie brechen, droht dem DAX ein Absturz bis auf 17.550 Zähler. Dort liegt erst die nächste nennenswerte Auffangzone im Markt.

Donald Trump scheint sich in einen Widerspruch zu verheddern. Einerseits will er Fabrikbetreiber für Jahrzehnte in die USA locken, damit sie drakonischen Zöllen entkommen können. Andererseits spricht er von der Möglichkeit von Deals, die alles untergraben könnten. Und wer sagt, dass er in gut eineinhalb Jahren bei den Zwischenwahlen nicht die Mehrheit im Senat verlieren wird. In vier Jahren wird er ohnehin nicht mehr Präsident sein. Unternehmer planen bei kapitalintensiven Investitionen mit weitaus längeren Zeithorizonten. Viele Amerikaner wollen auch lieber günstige T-Shirts tragen, sie aber nicht zusammennähen. Das ist alles mit einer so heißen Nadel gestrickt, dass die Begeisterung der Unternehmen ausbleibt.