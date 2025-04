JEFFERIES stuft Allianz SE auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Zwar dürften die Schäden im Zusammenhang mit Handelskrediten in diesem Jahr zunehmen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch …