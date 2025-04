Trump plant nächsten Zollhammer: Medikamenten-Zölle! Pharma-Werte unter Druck

US-Präsident Donald Trump plant die Einführung von Zöllen auf Medikamente. Die Folge: Pharmaaktien aus Indien geraten massiv unter Druck. Am Mittwoch fiel der indische Pharma-Index Nifty Pharma zeitweise um 1,7 Prozent.

In einer Rede vor dem National Republican Congressional Committee sagte Trump laut Reuters am Dienstagabend, die Maßnahme solle Pharmaunternehmen dazu bewegen, ihre Produktion in die USA zu verlagern. Die endgültige Ankündigung der Zölle werde "bald" erfolgen.