Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 3.019 auf 2.983 $/oz nach. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Honkong zulegen und notiert aktuell mit 3.034 $/oz um 20 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.

Der Journalist David Bendesls wird wegen eines manipulierten Fotos mit Nancy Faeser zu einer Haftstrafe zu 7 Monaten auf Bewährung verurteilt. Auf dem manipulierten Foto steht: „Ich hasse die Meinungsfreiheit“.

Die Welt: „Ein Urteil wie aus einer Diktatur“. „Es zeigt, wie schlimm es am Ende von Nancy Faesers Amtszeit um ein elementares Verfassungsgut steht“.



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas schwächeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 88.306 Euro/kg, Vortag 88.149 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.



Silber stabilisiert sich (aktueller Preis 30,23 $/oz, Vortag 30,04 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 925 $/oz, Vortag 916 $/oz). Palladium notiert seitwärts (aktueller Preis 899 $/oz, Vortag 899 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 61,20 $/barrel, Vortag 64,99 $/barrel).



Die nordamerikanischen Goldminenaktien geben leicht nach. Der Xau-Index verliert 0,9 % oder 1,5 auf 157,0 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Franco-Nevada 1,4 %. Agnico befestigt sich 0,6 %. Bei den kleineren Werten geben Chesapeake 12,5 %, Novagold 11,7 % und Gold Resource 7,6 % nach. Rusoro können 7,7 % und First Mining 4,2 % zulegen. Bei den Silberaktien fallen Excellon 11,5 %, Silver Bull 6,9 % und Sierra 6,6 %. Metallic verbessern sich 6,1 % und Hochschild 4,9 %.