Infortrend stellt den innovativen parallelen Dateispeicher EonStor GSx zur Beschleunigung von HPC- und KI-Workloads vor

TAIPEI, 9. April 2025 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, kündigte heute die Einführung der bahnbrechenden EonStor GSx-Produktfamilie für parallele Dateispeicherung an. EonStor GSx bietet einen hochleistungsfähigen parallelen Dateizugriff und eine außergewöhnliche Skalierbarkeit. Daher eignet es sich ideal für anspruchsvolle KI- und HPC-Anwendungen, bei denen ein schneller Datenzugriff entscheidend ist.

EonStor GSx ist eine Hochleistungsspeicherlösung, die den parallelen Dateizugriff in IT-Umgebungen erleichtert, in denen große Datenmengen verarbeitet werden müssen. Eine einzelne GSx-Appliance liefert bis zu 43 GB/s, während ein Cluster aus 10 GSx-Einheiten fast die 10-fache Leistung erreicht. Dadurch werden Engpässe einer einzelnen Speicher-Appliance effektiv beseitigt. Bei einer herkömmlichen parallelen Dateisystemarchitektur, die in der Regel dedizierte Metadatenserver und mehrere E/A-Knoten umfasst, kann der Platzbedarf im Rechenzentrum erheblich sein. EonStor GSx bietet eine Lösung, die diese zusätzliche Hardware überflüssig macht und so den Platzmangel in Unternehmen effektiv behebt.