KfW IPEX-Bank / Jahresabschluss 2024: KfW IPEX-Bank setzt Erfolgskurs fort

Jahresabschluss 2024: KfW IPEX-Bank setzt Erfolgskurs fort Frankfurt am Main (ots) - Das Geschäftsjahr 2024 war für die KfW IPEX-Bank erneut ein großartiges Jahr - und das in unmittelbarer Folge des Rekordjahres 2023. Neuzusagen in Höhe von 23,9 Mrd. EUR untermauern dies eindrücklich. Davon entfielen 22,4 Mrd. EUR auf das originäre Kreditgeschäft und 1,5 Mrd. EUR auf Mittel zur Refinanzierung von Banken aus den CIRR-Programmen.

"Unser globales Team hat es 2024 geschafft, nahtlos an unsere sehr gute Leistung im Geschäftsjahr 2023 anzuknüpfen", so Belgin Rudack, CEO der KfW IPEX-Bank. "Von dieser Performance profitieren viele heimische Kunden, indem sie Produktionskapazitäten erhalten und ausbauen sowie neue Absatzmärkte erschließen und so Beschäftigung in Deutschland sichern können. Das ist mit Blick auf die aktuellen geopolitischen Herausforderungen auch für die Zukunft eine zentrale Aufgabe unserer Bank."