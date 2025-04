More Impact AG stellt Z-Boxx als innovatives Produkt zur Rauchentwöhnung vor Frankfurt, 09.04.2025 – Die More Impact AG (ISIN: DE000A1PG979, "More Impact"), ein börsennotierter High-Tech-Medical-Hub und ihre 100%ige Tochtergesellschaft BG Braingate Technology GmbH („Braingate“) stellen die Z-Boxx am Markt vor. Damit …