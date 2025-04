DeepRoute.ai stellt auf der Seoul Mobility Show das VLA-Modell zur Unterstützung globaler Automobilhersteller bei der KI-gesteuerten Mobilität vor

SEOUL, Südkorea, 9. April 2025 /PRNewswire/ -- DeepRoute.ai gibt sein Debüt in Südkorea auf der Seoul Mobility Show 2025 und setzt damit einen wichtigen Meilenstein in seiner globalen Expansionsstrategie. Das Unternehmen stellt sein zukunftsweisendes Vision-Language-Action (VLA)-Modell vor, das in diesem Jahr in mehr als fünf Fahrzeugmodelle integriert werden soll. Diese innovative Technologie unterstreicht das Engagement von DeepRoute.ai, globale Automobilhersteller bei der Entwicklung von KI-gesteuerter Mobilität zu unterstützen.

Das 2019 von Dr. Maxwell Zhou gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shenzhen und verfügt über Niederlassungen in der ganzen Welt. DeepRoute.ai hat sechs Finanzierungsrunden abgeschlossen und dabei über 500 Millionen US-Dollar angesammelt. Ziel des Unternehmens ist es, mit innovativer Technologie künstliche allgemeine Intelligenz in Robotern zu schaffen. Serienfahrzeuge und der groß angelegte Einsatz von Robotaxis werden eine riesige Menge an Daten aus der physischen Welt sammeln, die es DeepRoute.ai ermöglichen werden, ein KI-Gehirn mit menschlicher Weisheit zu entwickeln. Dies soll verschiedene Branchen unterstützen und der Menschheit neue Produktivität bringen.