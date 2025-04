US-Aktien: Vom Bären zum Bullen

von Sven Weisenhaus

Was US-Aktien angeht, so werde ich so langsam vom Bären zum Bullen. Denn es hat sich nun etwas Grundlegendes geändert – fundamental und charttechnisch.

Vor den Zöllen war alles wie gehabt

Während der Übertreibung der vergangenen Monate habe ich nach scharfen Rücksetzern immer wieder gehofft, dass die scheinbar unaufhörliche Rally am Aktienmarkt damit endlich ein Ende findet – so zum Beispiel vor allem auch bei dem Einbruch im August (Nikkei-Crash um -28 % binnen 18 Tagen durch plötzliche Auflösung von Carry-Trades). Doch die Anleger ließen sich von ihrer Buy-the-dip-Mentalität nicht abbringen. Stattdessen wurden die Kursverluste immer wieder in rasantem Tempo aufgeholt und sogar neue Hochs erreicht.