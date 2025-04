Apple: Mit (Turbo)-Puts vor weiteren Kurseinbrüchen schützen

Wie alle US-Techwerte, befand sich zuletzt auch die Apple-Aktie massiv unter Druck. Allein seit dem Jahresbeginn 2025 verlor die Aktie des einstmals schwersten Börsegiganten ein Drittel ihres Wertes. Da Apple ja einen beträchtlichen Teil des Angebotes in China produziert, wird dieser Anteil von den massiven Strafzöllen betroffen, was zu enormen Preissteigerungen bei Apple-Produkten führen wird (sofern es so bleibt).

Noch notiert die Aktie mit der Kursindikation von 173,74 USD knapp oberhalb des Jahrestiefs an der NASDAQ bei 164,08 Euro vom 20.4.24. Allerdings könnte sich der Ausverkauf bei der Apple-Aktie weiter fortsetzen, was auch auf dem bereits ermäßigten Kursniveau noch immer für eine Investition in Short-Hebelprodukte spräche.