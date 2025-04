TSMC droht Milliardenstrafe – und Trump schiebt Zoll-Drohungen nach!

In einer bemerkenswert konfrontativen Rede hat Präsident Donald Trump am Dienstagabend erklärt, dass er der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) mit einem Zoll von bis zu 100 Prozent drohte, sollte der weltweit führende Chiphersteller seine Werke nicht auf US-Boden errichten. Die Äußerung fällt in eine Phase intensiver geopolitischer Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Taiwan und könnte weitreichende Folgen für die globale Chipindustrie haben.

Bei einer Veranstaltung des Republican National Congressional Committee kritisierte Trump zudem die Biden-Regierung scharf für deren milliardenschwere Subventionen an TSMC. Der Zuschuss von 6,6 Milliarden US-Dollar zur Förderung der Halbleiterproduktion in Phoenix, Arizona, sei laut Trump "unnötig" und "ein Geschenk an ein Unternehmen, das ohnehin bauen müsste, um am Markt zu bleiben".