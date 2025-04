DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Richemont auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 175 auf 150 Franken gesenkt. Inzwischen sei unklar, ob das dritte Quartal 2024 wirklich der Tiefpunkt der Nachfrage nach Luxusartikeln gewesen sei, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Luxusbranche. Die Erholung im vierten Quartal scheine wohl nur eine Anomalie und nicht der Beginn eines Aufwärtstrends gewesen zu sein. Er sieht in den direkten Auswirkungen der Zölle zwar keinen großen Gegenwind, dagegen aber in den global schwächeren Aktienmärkten und der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit. Die Aktie der schweizerischen Richemont habe sich in den vergangenen zwölf Monaten vergleichsweise überdurchschnittlich entwickelt, doch nun entstehe Druck durch den Franken, den Goldpreis und den Schweizer Zoll in die USA./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 04:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,97 % und einem Kurs von 138,7EUR auf Lang & Schwarz (09. April 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 175

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



