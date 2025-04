Trumps Zollwahnsinn führt zu unerwarteter Kursexplosion bei diesen China-Aktien

Duty-Free-Aktien sind Aktien von Unternehmen, die in Sonderzonen – zum Beispiel an Flughäfen, in Häfen oder auf Inseln wie Hainan – Duty-Free-Shops betreiben. Dort verkaufen sie Produkte ohne Steuern und Zölle, was sie für Verbraucher besonders attraktiv macht.

Morgan Stanley zufolge könnte es zu einer Verlagerung der Verbraucherströme kommen, wenn die regulären Einzelhändler aufgrund der neuen Zölle ihre Preise erhöhen. In einem Analystenbericht heißt es: "Duty Free Shops könnte theoretisch von der Kanalverschiebung profitieren."

Die neuen "reziproken Zölle" von US-Präsident Donald Trump sehen Abgaben von bis zu 104 Prozent auf bestimmte chinesische Importe in die USA vor.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion