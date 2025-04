American West sichert langfristige Zukunft des Kupferprojekt Storms!

Während die australische Börse angesichts des Zollirrsinns der US-Regierung und der erwarteten schwerwiegenden Auswirkungen auf die Weltwirtschaft erneut den Rückwärtsgang einlegt, geht es für die Kupfergesellschaft American West Metals (WKN A3DE4Y / ASX AW1) heute zweistellig nach oben. Grund ist, dass sich das Unternehmen von MD Dave O’Neill eine strategische Finanzierung für sein DSO-Kupferprojekt Storm im kanadischen Nunavut gesichert hat!

Strategische Zusammenarbeit

Wie American West heute Früh bekannt gibt, hat man sich dazu mit der weltweit agierenden Metallhandels-, Beratungs- und Finanzierungsgesellschaft Ocean Partners auf eine strategische Partnerschaft und Zusammenarbeit zur Entwicklung und Finanzierung des Storm-Projekts geeinigt. Das verbindliche Abkommen sieht zunächst vor, dass Ocean Partners über eine Privatplatzierung 2 Mio. USD in American West investiert, sodass die Australier ihre Arbeiten auf dem Projekt direkt fortsetzen können.

Entscheidend aber ist, dass Ocean Partners auch zugesagt hat, bis zu 80% (!) der anfänglichen Investitionskosten für das Kupferprojekt über eine vorrangig besicherte Kreditfazilität aufzubringen! American West muss dazu allerdings noch eine bankfähige Machbarkeitsstudie und die formelle Dokumentation vorlegen. Aufgaben, die das Team um Dave O’Neill sicherlich mit Hochdruck angehen wird.

Abnahmevereinbarung abgeschlossen

Darüber hinaus haben Ocean Partners und American West als Voraussetzung für die Privatplatzierung ein verbindliches Abnahmeabkommen geschlossen, demzufolge Ocean Partners den Zugriff auf 100% der Kupfer- und Silberprodukt erhält, die American West in der kürzlich veröffentlichten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) aufgezeigt hatte (Wir berichteten.).

Aber American West wird nicht nur finanziell von der Partnerschaft mit Ocean Partners profitieren, sondern auch die technische Expertise des Konzerns nutzen. Die neuen Partner werden eng zusammenarbeiten, um gemeinsam die nötigen Entwicklungsarbeiten für das Storm-Projekt zu optimieren und voranzutreiben und so die bestmöglichen Ergebnisse für das Projekt zu definieren.

Auch Taurus Mining schießt weiter Millionen zu

Damit nicht genug hat sich American Wests bestehender Partner Taurus Mining Royalty angesichts der positiven Ergebnisse der PEA bereit erklärt, die zweite Tranche der vereinbarten Royalty-Finanzierung in Höhe von 3,5 Mio. USD zu leisten. Noch diesen Monat soll das Unternehmen davon 2,8 Mio. USD überwiesen bekommen!

Arbeiten auf Storm werden mit Hochdruck fortgesetzt

American West wird das frische Kapital nutzen, um das Storm-Projekt weiter voranzutreiben. Dazu gehört vor allem eine Ausweitung der Explorationsaktivitäten, einschließlich Bohrungen nahe der angedachten Mine sowie auf regionalen Explorationszielen.

Gleichzeitig wird man die Arbeiten für die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study / PFS) sowie den Genehmigungsprozess beginnen bzw. voranbringen, um die Entwicklung des Kupferprojekts fortzuführen. Darüber hinaus, so American West, soll auch schon wichtiges Verarbeitungs- und Abbauequipment geordert werden, dessen Lieferung erfahrungsgemäß längere Zeit dauert.

Fazit: Mit den heute veröffentlichten Finanzierungen hat American West Metals einen entscheidenden Meilenstein erreicht! Hier trifft dieses Wort einmal wirklich zu, da nun, wie MD Dave O’Neill betont, die „langfristige Zukunft des Projekts gesichert ist“. Das Storm-Projekt ist damit auch unserer Ansicht nach in einer hervorragenden Ausgangsposition, potenziell zur nächsten Kupfermine Kanadas aufzusteigen. Damit würde man in den Rang anderer Industriemetallminen in der Region vorstoßen. Als Beispiel führt Herr O’Neill hier Polaris – 22 Mio. Tonnen mit 14,1% Zink und 4% Blei – und Nanisivik – 18 Mio. Tonnen bei 9% Zink und 0,7% Blei an. Dass es American West gelingt, eine Partnerschaft mit einem global agierenden Konzern wie Ocean Partners einzugehen, spricht Bände über die Qualität des Projekts aber auch des Teams und betont noch einmal, dass der Weg zu einer potenziellen, erfolgreichen Entwicklung von Storm im Vergleich zu vielen anderen Projekten ein geringeres Risiko aufweist. Auch dass Taurus zugestimmt hat, angesichts der positiven PEA die zweite Zahlung zu leisten, zeigt das Vertrauen, das auch dort in Storm und das American West-Team herrscht. Damit kann American West jetzt beginnen, sein Projekt auf die nächste Stufe zu heben. Wir gehen davon aus, dass schon in naher Zukunft Details zu den nächsten Schritten auf Storm veröffentlicht werden!

