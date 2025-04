Trotz vernichtender Kritik und Finanzmarktturbulenzen Trump feiert Zollpolitik Die Welt ist bestürzt, aber US-Präsident Donald Trump feiert seine Zollpolitik: Bei einem Abendessen der Republikaner in Washington sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit), betroffene Länder riefen verzweifelt an, um über die neuen Zölle zu …