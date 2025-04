UBS sieht diese 3 Versorger vor dem nächsten Kursschub

Auch beim Thema Versorgungssicherheit erwartet Müller klare politische Signale. Die geplanten Gas-und-Dampf-Kraftwerke im Umfang von bis zu 20 Gigawatt bezeichnete er als "eine ganze Menge", räumt jedoch ein, dass flexible Kapazitäten langfristig unerlässlich seien. Aus seiner Sicht wäre ein Kapazitätsmarkt ein effizienter Weg, neue Kraftwerke und Batteriespeicher zu integrieren. Die Rückkehr alter Kohlekraftwerke in den Markt bewertet er skeptisch: Einerseits sei das europarechtlich fraglich, andererseits sei die Vergütung dieser Anlagen bei Strompreisspitzen nicht geklärt.

Beim Ausbau erneuerbarer Energien erkennt Müller Fortschritte – vor allem bei der Solarenergie. Auch der Onshore-Wind gewinne wieder an Fahrt. Dennoch müsse der Ausbau künftig gezielter erfolgen:

Investitionen in Erneuerbare müssen netzdienlicher werden.

Eine Aufspaltung des deutschen Strommarkts in Gebotszonen lehnt Müller ab. Zwar sei der Netzausbau in der Vergangenheit zu langsam verlaufen, doch die aktuelle Planung werde das Problem in "kurzer Zeit" lösen. Zudem sei der deutsche Strommarkt der liquideste in Europa – ein klarer Standortvorteil.

Weitere Themen betrafen die Gasspeicher und die LNG-Infrastruktur. Müller berichtet von laufenden Diskussionen in Brüssel über die Wiederauffüllungsziele. Länder wie Deutschland und Frankreich sprechen sich für eine Lockerung aus. Die LNG-Infrastruktur in Deutschland hält er nicht für überdimensioniert, auch wenn sie nicht ständig gebraucht werde. Wichtig sei, vorbereitet zu sein – zumal auch Nachbarländer wie Österreich und Tschechien davon profitierten.

Die UBS sieht im Netzbereich klares Kurspotenzial. E.on gehört laut den Analysten zu den Top-Empfehlungen mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von 16 Euro. Das Unternehmen investiere am stärksten in Stromverteilungsnetze, und der Finanzierungsplan sei gesichert:

Auch Elia erhält ein "Kaufen" – mit Kursziel 101 Euro. Die Belgier bieten laut UBS ein doppelt so starkes Gewinnwachstum wie die Konkurrenz, werden aber unter Wert gehandelt. Bei den Stromerzeugern bevorzugt die Schweizer Großbank RWE mit einem Kursziel von 42 Euro deutlich gegenüber Uniper, für das ein Kursziel von 30 Euro mit Verkaufsempfehlung ausgesprochen wird.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion