Singlehaushalte zahlen um 6,2 % höhere Mieten pro Quadratmeter als Haushalte mit mehreren Personen

- In Großstädten zahlen Singlehaushalte durchschnittlich 7,7 % mehr Miete pro

Quadratmeter als Haushalte mit mehreren Personen

- 52 % der Haushalte in Großstädten sind Alleinlebende

- Zahl der Singlehaushalte insgesamt gegenüber 2011 um ein Viertel gestiegen



Der Trend geht zum Singlehaushalt: Mehr Menschen in Deutschland leben allein und

zahlen durchschnittlich eine höhere Quadratmetermiete für ihre Wohnung. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen des Zensus 2022 mitteilt, lag

die durchschnittliche Nettokaltmiete von Einpersonenhaushalten am 15. Mai 2022

bei 7,53 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Haushalte mit zwei oder mehr Personen

zahlten durchschnittlich 7,09 Euro. Bei Singlehaushalten war die

Quadratmetermiete demnach um 6,2 % höher als bei Haushalten mit mehreren

Personen. Für alle Haushalte in Deutschland insgesamt lag die Nettokaltmiete im

Schnitt bei 7,34 Euro pro Quadratmeter. Die durchschnittliche Nettokaltmiete

bildet die durchschnittlichen Bestandsmieten sämtlicher Mietverhältnisse in

Deutschland ab - auch solche, die schon sehr lange bestehen. Zum Vergleich von

Wohnungen unterschiedlicher Größe ist die Nettokaltmiete pro Quadratmeter

Wohnfläche ein geeignetes Maß.









Ein möglicher Grund für die höheren Quadratmetermieten von Singlehaushalten:

Alleinlebende wohnen in kleineren Wohnungen, die im Verhältnis zur Wohnfläche

häufig teurer sind. Während 2022 knapp ein Viertel (23 %) aller Haushalte in

Wohnungen mit einer Größe unter 60 Quadratmeter wohnte, sind es bei

Singlehaushalten 42 %. Zum Vergleich: Bereits 2011 lebten knapp 23 % aller

Haushalte in solchen kleineren Wohnungen, bei Singlehaushalten waren es damals

45 %. Die durchschnittliche Nettokaltmiete für Haushalte in Wohnungen unter 60

Quadratmeter lag im Jahr 2022 bei 8,01 Euro und damit 15,6 % höher als bei

Haushalten in Wohnungen mit 60 oder mehr Quadratmetern (6,93 Euro).



Singlehaushalte zahlen in Großstädten durchschnittlich 7,7 % mehr Miete pro

Quadratmeter als Haushalte mit mehreren Personen



Für Alleinlebende in Großstädten machen sich die hohen Mieten pro Quadratmeter

besonders bemerkbar: Während Singlehaushalte in Großstädten ab 100 000

Einwohnerinnen und Einwohnern durchschnittlich 8,40 Euro zahlten, waren es bei

Haushalten mit mehr als einer Person 7,83 Euro pro Quadratmeter. Singlehaushalte

zahlten in Großstädten demnach um 7,7 % höhere Quadratmetermieten als

Mehrpersonenhaushalte.



Mehr als die Hälfte der Haushalte in Großstädten sind Singlehaushalte



Insbesondere in großen Städten sind Singlehaushalte weit verbreitet. In





