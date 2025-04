Videoausblick US-Staatsanleihen crashen, Hedgefunds in Notlage - retten Fed und Co? US-Staatsanleihen crashten heute Nacht: die Rendite stieg innerhalb weniger Minuten massiv an auf 4,5% für die 10-jährige US-Staatsanleihe - das scheint zu Zwangsliquidationen von Positionen von Hedgefunds geführt haben,