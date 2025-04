Pharmawerte unter Druck - Zölle treffen Sektor hart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die eigentlich als defensiv geltenden Pharmawerte sind im frühen Handel am Mittwoch mit deutlichen Abgaben aufgefallen. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Health Care ist in einem schwachen Markt der größte Verlierer. Mit mehr als zwölf Prozent Verlust seit der Ankündigung der US-Zollflut am vergangenen Mittwoch hat es ihn inzwischen auch härter getroffen als den Gesamtmarkt.

Schwergewichte wie Novo Nordisk , Novartis und Roche verloren zur Wochenmitte um die fünf Prozent. Sie reagierten damit auf Aussagen von US-Präsident Trump, wonach massive Zölle auf Pharmazeutika geplant sind.