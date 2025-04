Redcare auf Tief seit Juli 2024 nach Wandelschuldverschreibung

JBelfort schrieb gestern 23:03

Die alte Anleihe wurde im Nullzinsumfeld begeben, wenn ich mich nicht täusche.



Die neue Anleihe liest sich fair. Wandelpreis deutlich unter dem aktuellen Kurs. Heißt Verwässerung gibt es nur bei deutlichem Kursanstieg. Besser als bei einer Kapitalerhöhung bei dem man die Verwässerung sofort hat. Die Verwässerung unter 10% auch fair und der angepeilte Coupon ebenfalls in der Höhe üblich bei einer fairen Bewertung.



Ich glaube nicht, dass die paar Kleinanleger die hier nach Börsenschluss bei wenig Volumen geschmissen haben, direkt die Rechnung gemacht und erkannt haben wie hoch die Verwässerung ist. Die meisten Kleinanleger blicken bei Wandelanleihen nicht durch.



Was bei solchen Anleihen oft passiert, sind Leerverkäufe. Anleiheinvestoren in der Wandelanleihe verkaufen zeitgleich Aktien leer um sich gegen Preisschwankungen der Anleihe abzusichern, denn die Anleihe beinhaltet die Option auf die Aktien und deren Wert ändert sich je nachdem wie der Aktienkurs von Redcare läuft (Deltahedging). Je nachdem wo das Delta liegt kann das schon eine große Anzahl an Aktien sein. Sollte aber hoffentlich Kursschonend ablaufen, da es nur ein Hedging ist und kein Leerverkaufen im Sinne von Kurs drücken.