Transformative Veranstaltungsorte. Gastfreundschaft mit Charme. Die Kunst der Zusammenkunft im Pan Pacific Singapore.

Melvin Lim, Geschäftsführer von Pan Pacific Singapore, erklärt: „Seit unserer Eröffnung im Jahr 1986 hat sich unser Hotel als eines der ersten Luxushotels in der Marina Bay einen Namen gemacht. Mit seinen 790 elegant gestalteten Gästezimmern ist das Hotel zu einem bevorzugten Ort für weltweit führende Persönlichkeiten und prestigeträchtige Veranstaltungen geworden. Die Verpflichtung unseres Hotels zur Exzellenz spiegelt sich in unseren großzügigen 2.329 m² Tagungsräumen auf drei Etagen wider, die alle mit modernster audiovisueller Technik und innovativen kulinarischen Angeboten ausgestattet sind.

Die Gäste können sich im preisgekrönten spa St. Gregory entspannen oder am Außenpool relaxen. Das rund um die Uhr geöffnete Fitnessstudio bietet den Gasten die Flexibilität, ihre Fitnessroutinen beizubehalten. Für kulinarische Genießer gibt es ein vielfältiges Angebot an Restaurants, darunter Cocktails und Häppchen im PLUME, authentische kantonesische Gerichte im Hai Tien Lo, traditionelle japanische Küche im Keyaki und internationale Gerichte im Edge und Pacific Emporium.

Zur Feier des 60. Nationalfeiertag Singapurs (SG60) in diesem Jahr bietet das Hotel maßgeschneiderte SG60 MICE-Pakete mit Singapur-Flair an, die ab sofort bis zum 31. März 2026 verfügbar sind. Jede Erfrischungspause ist ein Fest für die Sinne, mit einer bunten Auswahl an singapurischen Köstlichkeiten. Genießen Sie lokale Spezialitäten, die an der Live-Station des Küchenchefs à la minute zubereitet werden, wie z. B. Kaya Toast (ein beliebtes und kultiges Frühstücksgericht aus Singapur, bestehend aus zwei dünnen Scheiben getoastetem Brot, die mit reichhaltiger Kokosnussmarmelade und Butter bestrichen werden), frisch zubereitete Popiah (Teil der Straßenküchenkultur Singapurs mit Wurzeln in China: diese weichen Frühlingsrollen sind mit einer geschmackvollen Mischung aus frischen Zutaten gefüllt, darunter Garnelen, Eier und knackiges Gemüse), Nyonya Kueh (farbenfrohe traditionelle Leckereien, die Singapurs einzigartiges Peranakan-Erbe widerspiegeln, oft aus Reismehl hergestellt und mit süßen oder herzhaften Füllungen versehen), Kopi Tarik (Kopi Tarik oder „gezogener Kaffee" ist ein beliebtes Getränk aus Kaffee und Kondensmilch, das mit einer einzigartigen „Ziehtechnik" zubereitet wird, um eine schaumige, milchige Textur zu erzeugen) und vieles mehr. Diese lokalen kulinarischen Angebote sind nicht nur eine Bereicherung für die Tagungsteilnehmer, sondern unterstreichen auch das Engagement des Pan Pacific Singapore zur Feier des 60-jährigen Nationalfeiertags von Singapur.