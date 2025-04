Klimasteuer-Schock auf hoher See? Gefahr für Reederei-Aktien wie MSC, Maersk?

Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO), die Schifffahrtsagentur der Vereinten Nationen (UN), berät diese Woche in London über eine mögliche globale CO₂-Abgabe für Frachtschiffe – ein Novum in der Geschichte des Welthandels. Ziel sei es, den Anteil der Schifffahrt an den weltweiten Emissionen von rund 3 Prozent deutlich zu reduzieren, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC.

Neben einem weltweit einheitlichen Kraftstoffstandard steht eine CO₂-Bepreisung ganz oben auf der Agenda. Diskutiert werden unter anderem eine direkte Steuer oder ein Handelssystem mit Emissionszertifikaten. Sollte ein solches Instrument beschlossen werden, wäre dies ein Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel – und eine entscheidende Weichenstellung für Reedereien, Investoren und Logistikunternehmen weltweit.