Bestseller jetzt mit einer Reichweite bis zu 432 Kilometern(1) (FOTO)

Rüsselsheim am Main (ots) - PEUGEOT optimiert seinen Bestseller PEUGEOT E-208,

der im vergangenen Jahr das meistverkaufte Modell in Europa im elektrischen

B-Segment war. Der bereits für seine außergewöhnliche Effizienz ausgezeichnete

und anerkannte PEUGEOT E-208 bietet nun die beste Reichweite in seinem Segment

und führt weitere Vorteile wie einen integrierten Routenplaner und die

V2L-Funktion (Vehicle to Load) ein, die ein einfaches Aufladen von kleinen

Elektrogeräten ermöglicht.



Im Jahr 2024 war der PEUGEOT E-208 sowohl in Frankreich als auch in Europa das

meistverkaufte Modell im 100 Prozent elektrischen B-Segment. Um diese

Erfolgsgeschichte fortzusetzen, bringt PEUGEOT nun mehrere Upgrades für den

PEUGEOT E-208 heraus.





