Diese Marken genießen das meiste Vertrauen / Jubiläum der einzigartigen Markenstudie von Reader's Digest mit drei neuen Kategorien. Starke Brands setzen sich erneut durch

Stuttgart (ots) - Seit 25 Jahren lässt die Zeitschrift Reader's Digest

alljährlich das Markenvertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten untersuchen.

Zentrale Frage der Trusted Brand Studie: Welchen Marken vertrauen die Menschen

in Deutschland am meisten? In 15 Kategorien nennen 4000

bevölkerungsrepräsentativ ausgewählte Verbraucherinnen und Verbraucher

diejenigen Marken, die sie Familie oder Freunden weiterempfehlen würden. Die

Most Trusted Brands 2025 sind: Allianz, Bosch, Doppelherz, Edeka, Frosch,

Frosta, Gerolsteiner, Kind, Nivea, Persil, Ratiopharm, Rügenwalder Mühle,

Teekanne, WeightWatchers, Wick .



Die im Januar 2025 befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer nannten von sich aus

die Marken, denen sie vertrauen - ohne jegliche Vorgabe. In den zwölf

Produktkategorien, die auch schon im Vorjahr abgefragt wurden, gab es dieselben

Siegermarken. Die meisten Nennungen in einer Kategorie erzielte Frosch bei den

"Reinigungsmitteln" (1049), fast genau so viele Stimmen erhielt Frosta in der

2025 neu untersuchten Kategorie "Tiefkühlkost". In den anderen beiden neu

abgefragten Kategorien "Gewichtsabnahme" und "Hörhilfen" konnten WeightWatchers

beziehungsweise Kind überzeugen. Insgesamt wurden über alle 15 Produktkategorien

hinweg 2551 Marken genannt.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE! Long 287,20€ 2,72 × 10,35 Zum Produkt Short 344,85€ 3,46 × 10,17 Zum Produkt