Wenn andere zittern… Rheinmetall-CEO kauft im Crash – und macht 170.000 Euro in nur einem Tag Rheinmetall-CEO Papperger hat den Börsencrash für einen millionenschweren Aktieneinstieg genutzt – und liegt prompt im Plus. Zeitgleich meldet der Konzern einen Mörser-Megadeal und peilt ambitionierte Milliardenziele an.