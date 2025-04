Altona ernennt die DGWA zum europäischen Finanzmarkt & Investor Relations Berater

Altona (LSE: REE) (FWB: A8LA), ein Rohstoffexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich auf kritische Rohstoffe in Afrika fokussiert, freut sich bekannt zu geben, dass es die DGWA GmbH („DGWA“) zu seinem europäischen Finanzmarkt- und Investor Relations-Berater ernannt hat. Diese Ernennung zielt darauf ab, den Wert der bereits bestehenden Doppelnotierung der Stammaktien des Unternehmens an den Börsen in Frankfurt und Stuttgart (WKN: A2N6NH) zu steigern.

Der europäische Berater wird Altona dabei unterstützen, sein europäisches Profil für strategische Investoren und Industrieakteure zu erweitern und den Bekanntheitsgrad seines Seltene Erden- und Galliumprojekts sowie seines zeitnah realisierbaren, hochgradigen Flussspat-Abbaus in Mosambik und seines Kupferprojekts in Botswana zu erhöhen.

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Altona für Monte Muambe den Status eines strategischen Projekts nach dem EU-Gesetz zu kritischen Rohstoffen (Critical Raw Materials Act - CRMA) beantragt hat. Die EU hat vor kurzem eine Liste von 47 strategischen Projekten in den Mitgliedstaaten veröffentlicht, und die Ergebnisse der Anträge für Projekte in Nicht-Mitgliedstaaten werden in den kommenden Wochen erwartet.

DGWA wird das Unternehmen auch dabei unterstützen, mit Privatanlegern, institutionellen Anlegern und großen Privatinvestoren in der deutschsprachigen DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) mit einer Bevölkerung von fast 100 Millionen Menschen sowie in anderen europäischen Ländern und im Vereinigten Königreich in Verbindung zu treten.

Cedric Simonet, der CEO von Altona, kommentierte: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der DGWA, um unsere Präsenz in der europäischen Investorengemeinschaft auszubauen. Angesichts des EU-Gesetzes zu kritischen Rohstoffen (CRMA), das den dringenden Bedarf an sicheren und diversifizierten Lieferketten hervorhebt, ist Altona gut positioniert, um zur Ressourcenunabhängigkeit Europas beizutragen und dabei zu helfen, kritische Materialien zu sichern, die für High-Tech-Anwendungen und die grüne Energiewende unerlässlich sind.